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У ФФУ прийняли важливе рішення у справі Мораеса

8.6тЧитати матеріал російською

Федерація футболу України після скандалу з натуралізацією бразильця Жуніора Мораеса розпочала збір інформації щодо виступів за збірну Люксембургу португальця Жерсона Родрігеса.

Таку інформацію озвучили в програмі "Профутбол", пише "Динамо" Киев от Шурика. Повідомляється, що ФФУ продовжує вивчати ситуацію з можливим порушенням правил натуралізації гравця.

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Справа Мораеса: Україні висунули нові звинувачення

Жерсон Родрігес (№5)

Жерсон Родрігес (№5)

Федерація футболу Люксембургу

При цьому подати протест українська сторона не зможе, однак, якщо ФФУ все ж отримає якусь важливу інформацію щодо натуралізації Родрігеса, то охоче поділиться нею з Федерацією футболу Литви – наступним суперником команди Люксембургу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу України знову спростувала будь-які звинувачення в порушенні процедури натуралізації форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса і його запрошення до збірної України на матчі відбору Євро-2020.

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Читайте всі новини по темі "Скандал з Мораесом" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Скандал з МораесомФФУ
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смешно...а перед матчами проверить животным было тяжело?
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