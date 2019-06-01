У феєричному фіналі визначився переможець Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" в шостий раз в своїй історії виграв Лігу чемпіонів сезону 2018/2019 у фінальному матчі на стадіоні "Ванда Метрополітан" в Мадриді, обігравши земляків з "Тоттенхема" - 2:0.

OBOZREVATEL провів онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль.

Перед грою відбулася хвилина мовчання в пам'ять про знаменитого іспанського футболіста Хосе Антоніо Рейеса, який загинув у страшній автомобільній катастрофі вранці 1 червня.

Фінал Ліги чемпіонів

Початок гри виявивися шокуючим для фанатів "шпор". Вже на 34-й секунді після передачі в напрямку Мане м'яч потрапив в руку Сіссоко. Словенський арбітр Дамір Скоміна навіть без перегляду VAR впевнено призначив 11-метровий. Удар чітко реалізував Мохаммед Салах.

Фінал Ліги чемпіонів

Раптовий пенальті подарував "Ліверпулю" можливість грати на контратаках, істотно зменшивши насиченiсть у матчі.

Всі спроби побудувати небезпечні атаки у номінальних господарів закінчувалися безрезультатно. Холостий контроль на своїй половині поля - ось все, чим відзначилася команда Почеттіно в першу половину першого тайму.

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів

За підсумками 45-хвилинки володіння м'ячем було 65% проти 35% не на користь "Ліверпуля". Незважаючи на це, всі спроби "Хотспур" всім складом перейти на чужу половину поля успіхами не увінчалися.

Великий ажіотаж у глядача на трибунах викликав кумедний казус, коли на поле вибігла роздягнена вболівальниця.

Фінал Ліги чемпіонів

Після перерви "Тоттенхем" пішов вперед великими силами. Харрі Кейн, який повернувся після важкої травми, поки не представляв реальної загрози для воріт Аліссон.

На 66-й хвилині Почеттіно випустив героя півфінального протистояння з "Аяксом" Лукаса Моура, який там зробив хет-трик.

Фінал Ліги чемпіонів

В середині тайму м'яч вже не затримувався в центральному колі. Обопільні атаки навалювали то в одну, то в іншу сторону, але справжньої гостроти не було.

Кінцівка зустрічі пройшла в атаках "Тоттенхема". Мерсисайдці влаштували щось, що нагадує штурм, але голкіпер збірної Бразилії грав бездоганно.

Замість цього лондонці на 88-й хвилині пропустили найгострішу контратаку, яка завершилася для них фатально. Ван Дейк не добив до воріт, Матіп зіпхнув м'яч на Ориги, який забив з-під Альдервейрелда - 0:2.

"Тоттенхем" Англія – "Ліверпуль" Англія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 2, пенальті Салах, 0:2 – 87 Орігі.

Тоттенхем – Льоріс, Алдервейрелд, Роуз, Тріпп'єр, Вертонген, Аллі (Льоренте, 82), Уінкс (Лукас Моура, 66), Сіссоко (Дайер, 74), Еріксен, Сон Хин Мін, Кейн.

Ліверпуль – Аліссон, Матіп, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабіньо, Вейналдум (Мілнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фірміно (Орігі, 58).

Нагадаємо, що 29 травня лондонський "Челсі", обігравши "Арсенал" у фіналі Ліги Європи (4:1), став переможцем цього турніру в сезоні 2018/2019.

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