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Чемпіонат світу 2018
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У Москві під час відкриття ЧС-2018 сталася НП

11.4тЧитати новину російською

У стадіону "Лужники" в Москві евакуювали людей. На арені проходив матч-відкриття ЧС-2018 Росія - Саудівська Аравія.

Висновок людей проходив з навчальних корпусів МГУ, сказав кореспондентові РБК один з охоронців головної будівлі навчального закладу.

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Під час церемонії відкриття ЧС поблизу "Лужників" були евакуйовані кілька будівель, розташованих недалеко від фан-зони, через загрозу вибуху.

У Telegram-каналі "Ініціативна група МГУ" (об'єднання активістів, які виступали проти фан-зони у будівлі університету) також повідомляється про інцидент.

Скріншот

Telegram-канал "Ініціативна група МГУ"

Офіційного підтвердження інформації поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента РФ Володимира Путіна освистали трибуни перед урочистою промовою гаранта на церемонії відкриття ЧС.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяМосква
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