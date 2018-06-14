У Москві під час відкриття ЧС-2018 сталася НП

У стадіону "Лужники" в Москві евакуювали людей. На арені проходив матч-відкриття ЧС-2018 Росія - Саудівська Аравія.
Висновок людей проходив з навчальних корпусів МГУ, сказав кореспондентові РБК один з охоронців головної будівлі навчального закладу.
Під час церемонії відкриття ЧС поблизу "Лужників" були евакуйовані кілька будівель, розташованих недалеко від фан-зони, через загрозу вибуху.
У Telegram-каналі "Ініціативна група МГУ" (об'єднання активістів, які виступали проти фан-зони у будівлі університету) також повідомляється про інцидент.
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Telegram-канал "Ініціативна група МГУ"
Офіційного підтвердження інформації поки немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президента РФ Володимира Путіна освистали трибуни перед урочистою промовою гаранта на церемонії відкриття ЧС.
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