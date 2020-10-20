У Європі створять революційний футбольний чемпіонат для топклубів – ЗМІ

Понад десяток команд з Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції ведуть переговори про створення революційного футбольного чемпіонату для топклубів, який називатиметься Європейською Прем'єр-лігою.

Як повідомляє видання SkySports, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) також бере участь в обговоренні формату нового змагання. Очікується, що в його межах 18 команд гратимуть повноцінний сезон із матчами вдома та на виїзді в межах європейського футбольного календаря. Після закінчення регулярної частини лідери турнірної таблиці потраплятимуть у плей-оф, щоб визначити підсумкового переможця.

Орієнтовний старт Європейської Прем'єр-ліги планується на 2022 рік. Фінансування проєкту може взяти на себе всесвітньо відомий банк JP Morgan, який готовий інвестувати близько 6 мільярдів доларів. Цей турнір може підім'яти під себе Лігу чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше схожу ідею лобіював президент "Реала" Флорентіно Перес.