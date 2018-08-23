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В екс-футболіста "Динамо" виникли проблеми через розмір пеніса

5.5тЧитати новину російською

Колишній адміністратор "Динамо" Олександр Чубаров поділився курйозною історією з екс-футболістом Ласло Боднаром. 39-річний угорець у 2000-2004 роках зіграв за столичну команду 51 матч у Прем'єр-лізі.

"Приїжджає Боднар, а Валерій Лобановський каже: "Федоровичу, нехай Коман піде з ним, переговорить, екіпіровку видасть, подивиться, як він там попрацює, і дасть якісь висновки. Коман потім сказав мені, що Боднар у футбол грати не буде. Я кажу, що його тільки купили, і запитав, звідки він знає. Коман сказав, що він у цьому впевнений, тому що у Боднара "шланг" до колін, із таким неможливо грати в футбол", - сказав Чубаров в інтерв'ю FootballHub.

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Нагадаємо, що недавно в мережі опублікували кумедне ретро відео за участю Андрія Шевченка.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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