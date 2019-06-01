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У ДТП загинув унікальний футболіст збірної Іспанії

2.3тЧитати матеріал російською

Знаменитий іспанський футболіст Хосе Антоніо Рейес загинув в автомобільній катастрофі у віці 35 років. Подробиці події не повідомляються.

Хосе Антоніо Рейєс

Хосе Антоніо Рейєс

Севілья

"Ми повинні підтвердити найгірші побоювання. Улюблена зірка "Севільї" Хосе Антоніо Рейес загинув в дорожньо-транспортній пригоді. Спочивай з миром", - йдеться в Twitter клубу з Андалусії.

Рейесу належало унікальне досягнення – він єдиний в історії футболіст, який перемагав п'ять разів в Лізі Європи. Тричі з "Севільєю" (2014 року, 2015-го, 2016) і ще два рази з "Атлетіко" (2010, 2012). Разом з лондонським "Арсеналом" ставав чемпіоном Англії, а з мадридським "Реалом" - чемпіоном Іспанії.

За свою збірну півзахисник провів 21 матч, забив 4 голи. Брав участь в ЧС-2006.

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Іспанія
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