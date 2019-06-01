У ДТП загинув унікальний футболіст збірної Іспанії

Знаменитий іспанський футболіст Хосе Антоніо Рейес загинув в автомобільній катастрофі у віці 35 років. Подробиці події не повідомляються.

Хосе Антоніо Рейєс Севілья

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz - Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 червня 2019 р

"Ми повинні підтвердити найгірші побоювання. Улюблена зірка "Севільї" Хосе Антоніо Рейес загинув в дорожньо-транспортній пригоді. Спочивай з миром", - йдеться в Twitter клубу з Андалусії.

Рейесу належало унікальне досягнення – він єдиний в історії футболіст, який перемагав п'ять разів в Лізі Європи. Тричі з "Севільєю" (2014 року, 2015-го, 2016) і ще два рази з "Атлетіко" (2010, 2012). Разом з лондонським "Арсеналом" ставав чемпіоном Англії, а з мадридським "Реалом" - чемпіоном Іспанії.

За свою збірну півзахисник провів 21 матч, забив 4 голи. Брав участь в ЧС-2006.

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