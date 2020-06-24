У драматичному матчі визначився суперник "Динамо" по фіналу Кубка України

Футбольний клуб "Ворскла" в гостях обіграв "Маріуполь" в 1/2 фіналу Кубка України. Зустріч на стадіоні ім. Бойко завершилася в серії післяматчевих пенальті (2:3).

Рахунок в поєдинку на 37-й хвилині відкрив Сергій Горбунов. "Ворскла" змогла відігратися лише за 10 хвилин до закінчення основного часу. Гол з пенальті забив Кане.

Два 15-хвилинних екстратайму пройшли без забитих голів, а в серії післяматчевих пенальті чудово зіграв голкіпер полтавчан Павло Ісенко, відбивши три удари з точки.

У вирішальному матчі за престижний трофей "Ворскла" зіграє з київським "Динамо", яке тиждень тому обіграло "Минай" (2:0) з однойменного міста на Закарпатті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Кубка України відбудеться 8 липня на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням необхідних протиепідемічних вимог.

Спочатку вирішальний поєдинок планували провести в Тернополі, проте через непросту ситуацію з коронавірусів в цьому місті, фінал перенесли до Львова.