У Донецьку потрапили на перемир'я, а на наступний день знову почали бомбити, – Пятов

Сім'я воротаря донецького "Шахтаря" Андрія Пятов під час початку військової агресії Росії на Донбасі буквально за лічені дні перебралася з Донецька до Запоріжжя, а потім до Києва.

Про це розповів сам футболіст в ефірі програми ЖВЛ на телеканалі 1+1. При цьому гравець зізнався, що з рідними мав намір жити в Донецьку.

"У травні 2014-го року ми поїхали до Туреччини на відпочинок. Ми летіли з Донецька, а повернулися вже до Запоріжжі, тому що бомбили Донецький аеропорт. Батьки дітей забрали до Полтави, а ми на машині поїхали до Донецька. Потрапили на перемир'я. А на наступний день знову почали бомбити. Чи став Київ домом? Якщо нашим дітям добре... Ми для них затишок робимо. Ми планували залишатися у Донецьку. Ми там вже закінчували будувати будинок, і там залишилася частинка нас", – розповів Пятов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов звернувся до жителів Донецька в День міста, згадавши про "Донбас Арену".