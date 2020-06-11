У доданий час: команда Реброва неймовірним чином втратила перемогу

"Ференцварош" Сергія Реброва не зміг довести до перемоги виїзний матч проти одного з аутсайдерів чемпіонату Угорщини "Пакша", виграючи з рахунком 2:0 у доданий до другого тайму час.

Перший тайм поєдинку пройшов без голів, а в другій половині команді Реброва вдалося двічі вразити ворота суперників. Відзначимо, що подвоїв перевагу "Ференцвароша" гравець збірної України Ігор Харатін, який відзначився вперше з літа 2019 року.

"Ференцварош" втратив перемогу над "Пакш" Футбол 24

На початку компенсованого часу гості спокійно утримували перевагу в рахунку, проте голи "Пакша" на 92-й і 96-й хвилинах відібрали перемогу у підопічних Реброва.

Незважаючи на втрату очок, "Ференцварош" продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи другий "Фехервар" на дев'ять пунктів. Що стосується господарів матчу, то від зони вильоту їх відділяє лише два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі українець Олександр Зубков забив гол-красень і допоміг "Ференцварошу" розгромити своїх суперників.

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