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У Дніпрі визначили фіналістів футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five

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В неділю, 7 квітня, Дніпро приймав другий відбірковий етап міжнародного футбольного турніру Red Bull Neymar Jr's Five, Світовий фінал якого відбудеться в липні в Бразилії.

У Дніпрі визначили фіналістів футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five

41 команда справжніх шанувальників футболу зібралися в цей недільний день, щоб визначити, хто ж представлятиме Дніпро в Національному фіналі в Києві.

Після запеклої боротьби визначилися дві команди, які продовжать участь в змаганні – команди "SCREWDRIVER" і "ПЕРЕМОГА".

Дніпровський турнір видався цікавим і напруженим! У півфінальних іграх зустрілися дійсно сильні команди, три з яких - "GIMME THE LOOT", "SCREWDRIVER" і "7UP" - чвертьфінальні матчі завершили з розгромним для суперників рахунком 5: 0. А четвертої - "ПЕРЕМОГА" - було досить одного гола, щоб пройти спочатку до півфіналу, а потім з таким же рахунком 1: 0 подолавши "7UP" дістатися до фіналу і забезпечити собі квиток на Національний фінал.

У Дніпрі визначили фіналістів футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five

З іншого боку турнірній таблиці йшла півфінальна боротьба між "GIMME THE LOOT" і "SCREWDRIVER" - два переможні голи забезпечили "SCREWDRIVER" місця відразу і в Дніпровському фінальному матчі, і в Національному Фіналі, який відбудеться в червні.

У матчі за третє місце "GIMME THE LOOT" з рахунком 1: 0 поступилися "7UP", однак за правилами турніру тільки перші два місця проходять в Національний фінал.

І хоча і "SCREWDRIVER" і "ПЕРЕМОГА" вже тримали в руках свої квитки до Києва, фінальна гра була по-справжньому спекотною – весь матч рахунок зберігався 0: 0, і з кожною хвилиною напруга зростала все більше. А на останній хвилині "SCREWDRIVER" таки забили гол у ворота "ПЕРЕМОГА", після чого – за 15 секунд до свистка арбітра – відразу і другий гол, таким чином ставши переможцем Дніпровського відбору.

У Дніпрі визначили фіналістів футбольного змагання Red Bull Neymar Jr's Five

"Ми провели сьогодні хороший турнір, ми не пропустили жодного гола. Я вдячний своїй команді за виконану роботу і будемо доводити, що ми не даремно потрапили сюди. Звичайно, їдемо до Києва за перемогою і зробимо все можливе для цього" - впевнено ділиться враженнями капітан команди SCREWDRIVER Денис Чайка.

У червні команди "SCREWDRIVER" і "Перемога" зустрінуться з фіналістами інших міст, щоб поборотися за головний Національний трофей і поїздку до Бразилії Світовий Фінал!

Попереду ще кваліфікації Red Bull Neymar Jr's Five в Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці, Львові, Харкові та Києві. Встигніть зареєструвати свою команду і поборотися за головний титул!

Змагатися в чемпіонаті можуть всі бажаючі від любителів до професіоналів, хлопці і дівчата, віком від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років). Формат той же - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол. Мета-максимум: ПЕРЕГРАТИ ВСІХ!

Щоб дізнатися про українські відбіркових турнірах і правилах Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ і реєструйте вашу команду!

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