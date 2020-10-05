У "Динамо" зірвався трансфер футболіста з англійської Прем'єр-ліги, – журналіст

Михайло Морозов Футбол 14:56, 5.10.2020 Оновлено: 15:06, 5.10.2020

Київське "Динамо" не зуміло домовитися про перехід з румунським футболістом "Брайтона" Тудором Белуце, який мав поповнити склад команди на правах оренди.

Як повідомив заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов у Telegram-каналі "Шах і Шах", опорний півзахисник залишив столицю України після довгих і невдалих переговорів. Він відправився у розташування національної збірної.

"Белуце полетів. Вчора були довгі, важкі переговори, але домовитися не вийшло. Румун полетів до збірної і поки невідомо, чи буде ця розмова продовжена взагалі", – написав журналіст.

Трансфер Белуце в "Динамо" може зірватися
Telegram-канал "Шах і Шах"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що півзахисник "Брайтона" успішно пройшов медогляд і стане гравцем киян.

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