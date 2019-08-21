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У "Динамо" сталася ще одна тренерська відставка

1.8т Читати матеріал російською

Іспанський тренер Вісенте Гомес залишає штаб київського "Динамо".

Як, повідомляє сайт Sport Arena, в клубі були не проти того, щоб залишити іспанського тренера в структурі, але він вирішив піти разом з Олександром Хацкевичем і його штабом.

Вісенте Гомес з 2014-го по 2017 рік був асистентом на той момент головного тренера "Динамо" Сергія Реброва, після чого залишав киян і працював в катарському "Аль-Гарафа" і російському "Спартаку". У червні 2019 року іспанський фахівець знову повернувся в київський клуб.

Вісенте Гомес

Вісенте Гомес

fcdynamo.kiev.ua

Нагадаємо, незабаром після звільнення Хацкевича з'явилася інформація, що Вісенте Гомес продовжить роботу в клубі і навіть керуватиме "Динамо" в якості виконуючого обов'язки головного тренера. Однак ці чутки не підтвердилися - на посаду керманича "біло-синіх" на постійній основі призначений Олексій Михайличенко.

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Варто відзначити, що найближчий матч "Динамо" проведе 24 серпня - вдома проти "Олімпіка" в 5-му турі УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, на кого розраховує в команді після зміни тренерського штабу.

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Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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