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27 травня • оновлено в 20:47
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У Держдумі захотіли заборонити чемпіонат Росії з футболу

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Депутатка Держдуми Тамара Плетньова звернулася до глави Росспоживнагляду з вимогою заборонити продовження чемпіонату Росії з футболу у Прем'єр-лізі (РПЛ), повідомляє РИА Новости.

Тамара Плетньова

Тамара Плетньова

Плетньова вважає, що в умовах пандемії коронавiрусу рішення про відновлення футбольної першості є передчасним.

"Така ситуація виглядає провокативною. Держава демонструє бажання допомагати гравцям-мільйонерам, які отримують право не дотримуватися самоізоляції і продовжувати заробляти гроші", – заявила вона.

Відновлення РПЛ заплановано на 21 червня. Матчі пройдуть без глядачів. Міністр спорту Олег Матицин схвалив рішення і звернув увагу на важливість дотримання заходів безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі відновиться 30 травня.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
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