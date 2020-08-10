У Держдумі РФ закликали анулювати результат скандального матчу "Спартака"

Віцеспікер Держдуми Росії Олександр Жуков, який є вболівальником "Спартака", закликав анулювати результат матчу московської команди проти "Сочі" в 1-му турі російської Прем'єр-ліги (РПЛ).

"Я хочу висловитися не як уболівальник "Спартака", а як людина, яка давно дивиться футбол і раніше ним займалася. Мені здається, що для будь-якої людини, яка розбирається в футболі більш-менш, очевидно, що ці суддівські рішення по пенальті були упередженими. На мій погляд, Російському футбольному союзу потрібно дуже серйозно підійти до цієї ситуації. Думаю, що результат матчу варто анулювати, а суддів, які були причетні до цієї справи, швидше за все, варто дискваліфікувати", – цитує слова Жукова видання ТАСС.

Арбітр матчу "Спартак" – "Сочі" призначив два пенальті у ворота москвичів, що викликало величезне невдоволення серед російських футбольних уболівальників. Особливо їх обурив другий одинадцятиметровий, який був призначений і реалізований на останніх хвилинах матчу. Поєдинок закінчився з рахунком 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Спартака" Леонід Федун емоційно висловився після гри з "Сочі", заявивши, що він готовий зняти свою команду з чемпіонату Росії.