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3 вересня • оновлено в 16:20
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"У чотири рази": стало відомо, скільки "Шахтар" заплатив за Коноплянку

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Стала відома приблизна вартість переходу Євгена Коноплянки з німецького "Шальке" в донецький "Шахтар". Про суму трансферу натякнув журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

Євген Коноплянка перейшов у "Шахтар"

Євген Коноплянка перейшов у "Шахтар"

Twitter "Шахтаря"

"Вітаю "Шахтар" із мегакрутим трансфером довжиною майже в 2 роки. У грудні 2017-го була перша спроба придбати Коно на заміну Бернарду. "Шальке" тоді просив 13 непідйомних мільйонів. Через відсутність ігрової практики ціна на Женю впала в 4 рази. Але головне, що якість гри залишилася на рівні", — написав Бурбас у своєму Твіттері.

Якщо вірити журналісту, за Коноплянку "Шахтар" заплатив приблизно 3,25 млн євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка дав свій перший коментар після переходу в "Шахтар", який відбувся в останні години перед закриттям трансферного вікна.

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Україна Донецьк
Теги
ФК Шальке-04 ФК Шахтар
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