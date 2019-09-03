"У чотири рази": стало відомо, скільки "Шахтар" заплатив за Коноплянку

Стала відома приблизна вартість переходу Євгена Коноплянки з німецького "Шальке" в донецький "Шахтар". Про суму трансферу натякнув журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

Євген Коноплянка перейшов у "Шахтар" Twitter "Шахтаря"

"Вітаю "Шахтар" із мегакрутим трансфером довжиною майже в 2 роки. У грудні 2017-го була перша спроба придбати Коно на заміну Бернарду. "Шальке" тоді просив 13 непідйомних мільйонів. Через відсутність ігрової практики ціна на Женю впала в 4 рази. Але головне, що якість гри залишилася на рівні", — написав Бурбас у своєму Твіттері.

Вітаю Шахтар Із мега крутимо трансфером довжина у почти 2 роки. У грудні 2017 булу перша спроба прідбаті Коно на заміну Бернарду. Шальке тоді просило 13 непідйомніх млн. Через Відсутність ігрової практики ціна на Женю впала в 4 рази. Та головне, что якість гри залишилась на Рівні - Igor Burbas (@iburbas) 2 вересня 2019 р

Якщо вірити журналісту, за Коноплянку "Шахтар" заплатив приблизно 3,25 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Коноплянка дав свій перший коментар після переходу в "Шахтар", який відбувся в останні години перед закриттям трансферного вікна.

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