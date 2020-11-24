У Чернігові люди із символікою клубу УПЛ розбили голову директорові стадіону. Відео

Михайло Морозов Футбол 13:42, 24.11.2020 Оновлено: 14:29, 24.11.2020

У вівторок, 24 листопада, в Чернігові близько 30 осіб напали на виконувача обов'язків директора стадіону імені Гагаріна Олександра Овчаренка.

Як повідомляє видання suspilne.media, молоді люди із символікою "Десни" з української Прем'єр-ліги прийшли до нього під кабінет, вивели його на вулицю, кинули чиновника в сміттєвий бак і розбили йому голову. Нібито уболівальників чернігівського клубу привезли й відвезли зі стадіону на машинах. Вони не стали відповідати на запитання журналістів.

Раніше один із представників фанатського руху "Десни" Богдан Дементов заявив, що через зміну керівництва команда може втратити право проводити домашні матчі на стадіоні імені Гагаріна. Овчаренко цю інформацію спростував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція побила фанатів за безлад на матчі чемпіонату України з футболу.

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