У чемпіонаті України забили супергол прямим ударом із кутового. Відео

У матчі чергового туру Першої ліги України між "Поліссям" і "Кременем" було забито неймовірний за красою гол.

У доданий до першого тайму час за рахунку 0:0 господарі отримали право на кутовий, який ідеально виконав Максим Гавриленко. Голкіпер "Кременя" не розрахував траєкторію польоту м'яча, у результаті чого ігровий снаряд залетів йому за комірець.

Як виявилося, цей гол став переможним у матчі, який закінчився перемогою "Полісся" з рахунком 2:0. Тепер у команди 10 очок після шести поєдинків, тоді як у їхніх суперників в активі сім балів після восьми ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст київського футбольного клубу "Оболонь-Бровар" Олег Слободян забив фантастичний гол із центру поля в матчі Першої ліги.