У чемпіонаті України футболіст забив три голи за чотири хвилини. Відео

Нападник "Миколаєва" Владислав Войцеховський оформив хет-трик за чотири хвилини в матчі Першої ліги України проти "Кристалу".

Футболіст з'явився на полі на 73-й хвилині поєдинку за рахунку 3:0, на 78-й отримав жовту картку, а на 86-й, 87-й і 90-й тричі засмутив голкіпера суперників. Відзначимо, що "гірчичник" форвард отримав за спробу забити гол рукою.

"Миколаїв" здобув сьому перемогу в сезоні та піднявся на шосте місце в турнірній таблиці з 25 очками в 15 матчах. "Кристал" взяв участь у такій же кількості поєдинків і займає останню сходинку, набравши всього 4 пункти.

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