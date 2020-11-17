У чемпіонаті України був забитий гол-шедевр після кутового. Відео

У матчі 13-го туру Першої ліги України між "Чорноморцем" та "Металістом-1925" (2:0) був забитий шедевральний гол.

Одесити залишилися в меншості на 57-й хвилині за рахунку 0:0, але зуміли вийти вперед на 67-й, а потім закріпити успіх на 74-й після розіграшу кутового. Артур Авагімян невдало виконав стандарт, однак м'яч після боротьби у штрафному майданчику знову відлетів до півзахисника "Чорноморця", який ударом шведою пробив у ближній кут без шансів для голкіпера.

Тепер в активі команди з Одеси 27 очок після 13 поєдинків і перше місце. "Металіст-1925" йде шостим з 19 пунктами після 12 матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі чемпіонату України між "Ужгородом" і "Карпатами" з Галича трапився неймовірний курйоз, коли м'яч після влучання в поперечину і двох сейвів на лінії воріт дивом не опинився у воротах.