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9 квітня • оновлено в 17:33
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У чемпіонаті Таджикистану забили приголомшливий гол "ножицями"

3.3т
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У матчі чемпіонату Таджикистану між "Душанбе-83" і "Істіклолом" був забитий дуже красивий гол у падінні "ножицями".

На YouTube-каналі Футбольної федерації Таджикистану опублікували огляд поєдинку, який закінчився розгромною перемогою гостей з рахунком 7:0, а другий гол у матчі став його окрасою. "Істіклол" відмінно розіграв контратаку, яка закінчилася прострілом з флангу та акробатичним ударом у дальню дев'ятку.

Гол "ножицями" в чемпіонаті Таджикистану

Гол "ножицями" в чемпіонаті Таджикистану

Відзначимо, що цей поєдинок став дебютним для обох команд в нинішньому сезоні. "Істіклол" є головним фаворитом чемпіонату Таджикистану. На його рахунку шість перемог в останніх шести розіграшах першості країни. "Душанбе-83", в свою чергу, є дебютантом вищого дивізіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський футболіст забив неймовірний гол ударом зі штрафного, пустивши м'яч по неймовірній траєкторії.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
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