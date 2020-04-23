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23 квітня • оновлено в 10:37
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У чемпіонаті Таджикистану забили неймовірний гол за комірець голкіперу

1.8т
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У матчі третього туру чемпіонату Таджикистану між "Куктошем" і "Худжандом" був забитий неймовірний за красою гол.

На 41-й хвилині поєдинку господарі заробили право на кутовий, який був розіграний двома футболістами. Очікувалося, що автор забитого м'яча Хікматулло Расулов буде виконувати подачу в штрафний майданчик, але його навіс несподівано для голкіпера перетворився на ідеальний удар у дальній кут.

Гравці "Куктоша" святкують гол

Гравці "Куктоша" святкують гол

Vseprosport.ru

"Худжанд" зумів відігратися у другому таймі і забрав додому нічию. Тепер у команди в активі 4 очки після трьох турів, а "Куктош" набрав на один пункт більше, але в наступному матчі їде в гості до лідера чемпіонату і головного фаворита сезону "Істіклола".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст "Істіклола" забив приголомшливий гол ударом "ножицями".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
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