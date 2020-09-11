У чемпіонаті Росії з футболу голкіпер забив гол сідницями

Михайло Морозов Футбол 09:43, 11.09.2020

Курйозний момент стався в матчі російської Футбольної національної ліги (ФНЛ) між "Чайкою" та московським "Торпедо" (1:2).

На 69-й хвилині за рахунку 1:1 у ворота господарів було призначено одинадцятиметровий. До м'яча підійшов нападник столичного клубу Амур Калмиков і пробив у стійку, але ігровий снаряд зрадницьки відскочив у голкіпера та від його сідниць влетів у сітку. Цей гол став переможним для "Торпедо" в матчі і був записаний на воротаря Філіппова.

Після восьми зіграних турів "Чайка" займає 15-те місце в таблиці з 9 очками, а московська команда йде сьомою з 15 балами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі чемпіонату Польщі був виконаний дивний штрафний удар. Голкіпер встав у стінку, а захисники – у ворота.

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