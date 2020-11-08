У чемпіонаті Росії м'яч після удару вилетів у Чорне море і уплив. Відео

У Професійній футбольній лізі Росії (другий за силою дивізіон країни) під час матчу м'яч вилетів за межі стадіону і улив в море.

Інцидент трапився в Туапсе, де місцевий однойменний клуб приймав "Спартак-Нальчик" (0:4)

На 19-й хвилині Максим Деменко виніс м'яч зі штрафної. Шкіряна сфера перелетіла через огорожу і опинилася у воді.

Поплавати в Чорному морі в листопаді (температура + 19,6) ніхто не наважився. До перерви м'яч вже віднесло далеко від берега.

Така ситуація стала можливою через географічне положення арени. Стадіон "МБУ СШ №6" (раніше – "Водник") знаходиться на першій лінії моря, на місці дикого кам'янистого пляжу поруч з Морським вокзалом Туапсе.

Стадіон в Туапсе sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Другої ліги України між "Ужгородом" і "Карпатами" з Галича трапився неймовірно рідкісний курйозний момент, після якого м'яч дивом не опинився у воротах гостей.