У чемпіонаті Норвегії був забитий гол гарматним пострілом з 40 метрів. Відео

У матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Норвегії між "Ейгарденом" і "Стремменом" (1:4) був забитий неймовірний гол гарматним пострілом з 40 метрів.

Господарі відзначилися у першому таймі і мінімально вигравали до 68-ї хвилини, поки "Стреммену" не вдалося перевернути гру. На 87-й хвилині вже за рахунку 1:3 гості отримали право на штрафний удар неподалік від центрального кола. До м'яча підійшов турецький футболіст Хасан Кюрючай і потужно пробив по воротах. Ігровий снаряд летів не в самий кут, але голкіпер все одно не зумів парирувати цей постріл.

"Ейгарден" і "Стреммен" ведуть боротьбу за виживання. Перемога дозволила гостям збільшити відрив від господарів, які йдуть передостанніми, до 5 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому матчі чемпіонату Норвегії команда забила фантастичний гол, подолавши все поле в два дотики.