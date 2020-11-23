У чемпіонаті Німеччини воротар забив "автогол століття": спортивні підсумки 22 листопада
Воротар німецького "Байєра" Лукаш Градецький відзначився безглуздим автоголом у матчі національного чемпіонату, а футболіст "Динамо" Юрій Тлумак забив фантастичний гол у стилі Ліонеля Мессі.
Крім того, іспанська "Валенсія" має намір підписати контракт з гравцем збірної України Євгеном Коноплянкою.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 22 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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