У чемпіонаті Німеччини воротар забив 'автогол століття': спортивні підсумки 22 листопада

Воротар німецького "Байєра" Лукаш Градецький відзначився безглуздим автоголом у матчі національного чемпіонату, а футболіст "Динамо" Юрій Тлумак забив фантастичний гол у стилі Ліонеля Мессі.

Крім того, іспанська "Валенсія" має намір підписати контракт з гравцем збірної України Євгеном Коноплянкою.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 22 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Іспанський гранд хоче підписати Коноплянку – ЗМІ

У Німеччині голкіпер забив "автогол століття". Відео

Футболіст "Динамо" забив приголомшливий переможний гол у стилі Мессі. Відео

Нас роздягли і зробили як дівчаток, – депутат Держдуми про поразку Росії в Лізі націй

Небитий боксер переміг ефектним нокаутом. Відео

Відома українська тенісистка знялася в спокусливому бікіні

Президент українського футбольного клубу заматюкався у прямому ефірі. Відео