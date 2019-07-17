У чемпіонаті Німеччини трапилася смертельна трагедія

Гравець "Дессауер" помер на стадіоні під час занять. Смертельна трагедія сталася в Вербандслiзi – шостому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини з футболу.

У прес-релізі клубу повідомляється, що 30-річному півзахиснику Штефану Хаберману стало погано на тренуванні, і лікарі не змогли його врятувати. Причина смерті поки невідома.

"Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Штефана в цей важкий час. Клубу буде дуже його не вистачати – і як людини, і як футболіста. Штефане, ми ніколи тебе не забудемо", – йдеться в заяві клубу.

Хаберман грав за "Дессауер" з 2010 року, він провів у складі команди 253 матчі, забивши 21 м'яч.

Новини Чемпіон світу та Європи трагічно помер у віці 36 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, cмертельною трагедією завершився матч аргентинської Північної регіональної футбольної ліги.

Після того, як 17-річний голкіпер Рамон Ісмаель Коронель відбив вирішальний удар у серії післяматчевих пенальті, він побіг святкувати перемогу, але раптово втратив свідомість і помер.

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