Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У чемпіонаті Німеччини трапилася смертельна трагедія

7.4т Читати матеріал російською

Гравець "Дессауер" помер на стадіоні під час занять. Смертельна трагедія сталася в Вербандслiзi – шостому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини з футболу.

У прес-релізі клубу повідомляється, що 30-річному півзахиснику Штефану Хаберману стало погано на тренуванні, і лікарі не змогли його врятувати. Причина смерті поки невідома.

"Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Штефана в цей важкий час. Клубу буде дуже його не вистачати – і як людини, і як футболіста. Штефане, ми ніколи тебе не забудемо", – йдеться в заяві клубу.

Хаберман грав за "Дессауер" з 2010 року, він провів у складі команди 253 матчі, забивши 21 м'яч.

Новини
Чемпіон світу та Європи трагічно помер у віці 36 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, cмертельною трагедією завершився матч аргентинської Північної регіональної футбольної ліги.

Після того, як 17-річний голкіпер Рамон Ісмаель Коронель відбив вирішальний удар у серії післяматчевих пенальті, він побіг святкувати перемогу, але раптово втратив свідомість і помер.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
17
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугуты, так НА чемпионате или В чемпионате??? :-))))) Чокнулись вы со своим "вна". :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel