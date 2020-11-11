У чемпіонаті Ізраїлю стався рідкісний футбольний випадок. Відео

Нападаючий ізраїльського клубу "Секції Нес-Циони" Елі Ельбаз у чемпіонаті Першої ліги (другий за силою футбольний дивізіон країни) за п'ять хвилин ігрового часу чотири рази влучив у каркас воріт.

У матчі проти "Хапоеля Кфар-Шалем" 28-річний форвард з 83-ї по 88-ту хвилини намагався чотири рази забити гол, проте всi рази влучав або в штангу, або в поперечину воріт противника.

Зустріч в результаті завершилася з рахунком 1:0 на користь "Нес-Циони". Команда в турнірній таблиці з 10 очками займає 9-ту сходинку. "Кфар-Шалем" йде на останньому, 16-му місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в матчі останнього туру вищого футбольного дивізіону Ірландії між "Дандолку" і "Слайго Роверс" був забитий незвичайний гол з 35 метрів.