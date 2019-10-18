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18 жовтня • оновлено в 11:48
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У чемпіонаті Іспанії прийнято безпрецедентне рішення про матч "Барселона" - "Реал"

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Центральний матч чемпіонату Іспанії між "Барселоною" і "Реалом" перенесений. Причиною послужили заворушення і масові акції протесту за участю прихильників незалежності Каталонії.

14 жовтня, Барселону охопили масові протести

14 жовтня, Барселону охопили масові протести

Через останні події в Каталонії керівництво Прімери запропонувало клубам помінятися: найближче Ель-Класико пройшло б у Мадриді, а друга зустріч 1 березня – в Барселоні. Але клуби не домовилися між собою.

В результаті, комітет з проведення змагань переніс гру в Каталонії з 26 жовтня на 18 грудня, повідомляє Marca.

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Зносять паркани і кидаються сміттям: протести у Барселоні переросли у заворушення. Фоторепортаж

Нагадаємо, заворушення в Барселоні почалися через вирок організаторам референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.

У зіткненнях з поліцією постраждав 131 мирний житель, а також 40 представників правоохоронних органів.

Барселону охопили масові протести

Барселону охопили масові протести

Барселону охопили масові протести

Барселону охопили масові протести

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 жовтня, Барселону охопили масові протести проти вироку 12 каталонським політикам, визнаним винними в зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.

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Тема
Реал - Барселона
Місце
Іспанія Барселона
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид
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