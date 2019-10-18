У чемпіонаті Іспанії прийнято безпрецедентне рішення про матч "Барселона" - "Реал"

Центральний матч чемпіонату Іспанії між "Барселоною" і "Реалом" перенесений. Причиною послужили заворушення і масові акції протесту за участю прихильників незалежності Каталонії.
14 жовтня, Барселону охопили масові протести
Через останні події в Каталонії керівництво Прімери запропонувало клубам помінятися: найближче Ель-Класико пройшло б у Мадриді, а друга зустріч 1 березня – в Барселоні. Але клуби не домовилися між собою.
В результаті, комітет з проведення змагань переніс гру в Каталонії з 26 жовтня на 18 грудня, повідомляє Marca.
Нагадаємо, заворушення в Барселоні почалися через вирок організаторам референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.
У зіткненнях з поліцією постраждав 131 мирний житель, а також 40 представників правоохоронних органів.
Барселону охопили масові протести
Барселону охопили масові протести
Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 жовтня, Барселону охопили масові протести проти вироку 12 каталонським політикам, визнаним винними в зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Реал - Барселона" на сайті "OBOZREVATEL".