У чемпіонаті Іспанії прийнято безпрецедентне рішення про матч "Барселона" - "Реал"

Центральний матч чемпіонату Іспанії між "Барселоною" і "Реалом" перенесений. Причиною послужили заворушення і масові акції протесту за участю прихильників незалежності Каталонії.

14 жовтня, Барселону охопили масові протести

Через останні події в Каталонії керівництво Прімери запропонувало клубам помінятися: найближче Ель-Класико пройшло б у Мадриді, а друга зустріч 1 березня – в Барселоні. Але клуби не домовилися між собою.

В результаті, комітет з проведення змагань переніс гру в Каталонії з 26 жовтня на 18 грудня, повідомляє Marca.

Нагадаємо, заворушення в Барселоні почалися через вирок організаторам референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.

У зіткненнях з поліцією постраждав 131 мирний житель, а також 40 представників правоохоронних органів.

Барселону охопили масові протести

Барселону охопили масові протести

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 14 жовтня, Барселону охопили масові протести проти вироку 12 каталонським політикам, визнаним винними в зв'язку з проведенням незаконного референдуму про незалежність у 2017 році.

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