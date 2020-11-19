У чемпіонаті Іспанії арбітриню нокаутували ударом м'ячем у голову. Відео

Михайло Морозов Футбол 14:30, 19.11.2020 Оновлено: 14:39, 19.11.2020

У матчі жіночої Прімери між мадридським "Реалом" та "Атлетиком" із Більбао трапився неприємний епізод.

Арбітриня, яка працювала головною суддею на поєдинку, отримала удар м'ячем у голову на першій доданій до другого тайму хвилині. Сара Фернандес відразу ж впала на газон і почала кричати від болю.

Медичні бригади обох команд надавали їй допомогу протягом декількох хвилин, після чого вона зуміла самостійно встати на ноги та залишити межі поля. Незважаючи на це, в останні хвилини матчу, який закінчився мінімальною перемогою мадридських футболісток із рахунком 1:0, гру судила резервна арбітриня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в жіночій Прімері був забитий гол-шедевр, коли одна зі спортсменок вирішила включити режим нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

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