У чемпіонаті Франції з футболу миші згризли проводку

На матчі чемпіонату Франції з футболу в Лізі 1 миші зіпсували проводку системи визначення гола.

Під час гри "Ніцца" - "Тулузу", виявилося що ця система не працює. Господарі перемогли беззастережно, але в разі спірного голи виникли б складності. Якби у бригади арбітрів були сумніви в тому, чи перетнув м'яч лінію, рефері не змогли б скористатися допомогою технологій.

Le match @ogcnice - @ToulouseFC se jouera sans la Goal Line technology car des rongeurs ont grignoté les câbles électriques ... #OGCNTFC #FBSport @bleuoccitanie pic.twitter.com/jll9XaE66M - France Bleu Azur (@francebleuazur) December 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, кажани завадили тренуванні гравців "Лейкерс" на арені "Сперс" AT & T Center. Відео з літаючими тварюками у себе в Twitter виклав один з баскетболістів.

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