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22 грудня • оновлено в 14:13
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У чемпіонаті Франції з футболу миші згризли проводку

1.3т
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На матчі чемпіонату Франції з футболу в Лізі 1 миші зіпсували проводку системи визначення гола.

Під час гри "Ніцца" - "Тулузу", виявилося що ця система не працює. Господарі перемогли беззастережно, але в разі спірного голи виникли б складності. Якби у бригади арбітрів були сумніви в тому, чи перетнув м'яч лінію, рефері не змогли б скористатися допомогою технологій.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Франції
Місце
Франція
Тег
ФК Ніцца
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Пигин Макс
Пигин Макс
"В чемпионате Франции" ----------------------------- Видимо настоящий патриот заголовок придумал. Как же вы убоги...
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