У чемпіонаті Естонії футболіста замінили через 13 секунд після початку матчу

Михайло Морозов Футбол 16:21, 23.09.2020

У матчі 21-го туру вищої ліги чемпіонату Естонії з футболу між "Левадією" та "Нимме Калью" перша заміна сталася через 13 секунд після стартового свистка.

Як повідомляється у відео на YouTube-каналі видання The Guardian, 16-річний гравець гостей Лаурі Сууп залишив поле на самому початку поєдинку, незважаючи на те, що за цей час він не встиг отримати травму. Згідно з регламентом першості, в основному складі кожної з команд мають грати як мінімум двоє вихованців. Відзначається, що багато футболістів "Нимме Калью" перебувають на самоізоляції через коронавірус, тому Сууп і опинився в "старті".

Матч 21-го туру між командами залишився за "Левадією", яка перемогла з рахунком 2:1 і тепер посідає третє місце в таблиці, відірвавшись від четвертих гостей на три очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Боруссії" Дортмунд Марко Ройс встановив рекорд Кубка Німеччини, забивши гол за три секунди.

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