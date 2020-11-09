У чемпіонаті Англії футболіст забив ударом головою з 25 метрів. Відео

Михайло Морозов Футбол 15:57, 9.11.2020

У матчі 11-го туру другого за силою англійського футбольного дивізіону між "Уотфордом" і "Ковентрі" (3:2) був забитий неймовірний гол ударом головою.

На 63-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів їхні суперники отримали право на стандарт біля бровки. Після високої подачі і декількох доторків м'яч вилетів за межі штрафного, де на нього вже чекав півзахисник "Ковентрі" Густаво Хамер. Він ідеально розрахував траєкторію польоту і з 25 метрів перекинув ігровий снаряд через ексголкіпера збірної Англії Бена Фостера, який вийшов занадто далеко з воріт.

Гості чинили опір, але не зуміли завоювати хоча б нічию в матчі з "Уотфордом", який тепер йде другим у турнірній таблиці з 21 очком. "Ковентрі", навпаки, веде боротьбу за виживання і перебуває на 21-му місці з 24 учасників Чемпіоншипа з 8 пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Торкі Юнайтед" і "Кроулі Таун" видали матч-трилер в Кубку Англії, забивши 11 голів за 141 хвилину.

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