У чемпіонаті Англії форвард обіграв голкіпера і з кількох метрів не влучив по воротах

Нападник "Евертона" Рішарлісон втратив неймовірну можливість забити гол у першому турі англійської Прем'єр-ліги проти "Тоттенхема".

Бразильський гравець перехопив неточний пас суперника і вийшов віч-на-віч із голкіпером лондонців Уго Льорісом. Форвард обіграв француза, але набрав занадто високу швидкість, тому не втримав рівновагу і не влучив у порожні ворота.

На щастя для Рішарлісона, "Евертон" все одно зумів здобути виїзну перемогу над "Тоттенхемом" з рахунком 1:0. Єдиним голом у поєдинку відзначився напарник бразильця по нападу Домінік Калверт-Льюїн, який красиво замкнув подачу свого партнера після штрафного удару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бельгійський футболіст "Мехелена" відзначився "промахом століття" в матчі місцевого чемпіонату проти "Остенде".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!