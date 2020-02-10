У чемпіонаті Англії через сильний ураган трапився дикий курйоз

У матчі чемпіонату Англії з футболу другого за силою дивізіону між командами "Міллволл" і "Вест Бромвіч" (0:2) трапилася курйозна ситуація, причиною якої став потужний ураган "Кіара".

"Міллволл" – "Вест Бромвіч"

Гра відбувалася в Лондоні, і глядачі стали свідками того, як вітер може вплинути на перебіг матчу. Футболісти "Вест Бромвіча", який лідирує в турнірній таблиці Чемпіоншипу, дуже довго не могли подати кутовий – м'яч ніяк не вдавалося встановити на одній точці через сильні пориви вітру, повідомляє ESPN.

It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC - ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020

Зазначимо, що практично на всій території Великобританії оголошено підвищений рівень небезпеки у зв'язку з потужним штормовим вітром і зливами, які в неділю приніс ураган "Кіара". Швидкість вітру, за даними синоптиків, перевищує 144 км/ч.

"Міллволл" – "Вест Бромвіч"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в АПЛ через погодні катаклізми не відбулася гра 26-го туру "Манчестер Сіті" – "Вест Гем", яка була перенесена на іншу дату. Також зміни в календарі відбулися в чемпіонатах Німеччини й Нідерландів.

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