У чемпіонаті Англії через сильний ураган трапився дикий курйоз

У матчі чемпіонату Англії з футболу другого за силою дивізіону між командами "Міллволл" і "Вест Бромвіч" (0:2) трапилася курйозна ситуація, причиною якої став потужний ураган "Кіара".

Гра відбувалася в Лондоні, і глядачі стали свідками того, як вітер може вплинути на перебіг матчу. Футболісти "Вест Бромвіча", який лідирує в турнірній таблиці Чемпіоншипу, дуже довго не могли подати кутовий – м'яч ніяк не вдавалося встановити на одній точці через сильні пориви вітру, повідомляє ESPN.

It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC