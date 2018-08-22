У Чечні заради футболу влаштували знущання з жителів Грозного

У Грозному бюджетників і студентів змусили піти на матч 4-го туру російської Прем'єр-ліги "Ахмат" - "Рубін". Жителів столиці Чеченської Республіки зобов'язали відвідати гру чемпіонату Росії на "Ахмат-Арені", яка вміщує 30 тисяч глядачів.

"Вчорашній вечір довелося присвятити футболу, хоча я і не любитель цієї гри. Начальство розпорядився взяти участь, явка, як завжди, була обов'язковою. Зібралися біля стадіону, потім вирушили в відведений нам сектор", - розповів "Кавказького вузла" працівник одного з грозненських підприємств .

Звинувачувати директора він не став: "Їм дають вказівку зверху, вони повинні виконувати. Вболівальників на стадіоні було багато, але трибуни все ж таки не були [повністю] заповнені".

Раніше жителі міста вже повідомляли про подібні випадки. Так восени минулого року студентам погрожували проблемами зі здачею заліків та іспитів, а також урізанням стипендій в разі неявки на стадіон. Також 17 серпня бюджетників Грозного примусово відправили на міжнародний турнір з кікбоксингу, де у фінальному поєдинку перемогу здобув син Рамзана Кадирова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заборонили футболіста з матірною прізвищем.