У Британії назвали Путіна Гітлером і закликали бойкотувати ЧС-2018

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон порівняв президента РФ Володимира Путіна з Адольфом Гітлером і закликав бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.

"Путін буде використовувати ЧС-2018 для піару як Гітлер - Олімпіаду в 1936 році. Я вважаю, що Англія не повинна брати участь в чемпіонаті світу. Ми не повинні підтримувати Путіна, котрий використовує цей турнір для збільшення своєї популярності і маскування грубих порушень прав людини, за які він несе відповідальність", - цитує Джонсона The Guardian.

Як повідомляв "Обозреватель", на чемпіонат світу 2018 року не приїдуть представники влади Польщі і Великобританії. Також до бойкоту Мундіалю можуть приєднатися офіційні особи з Ісландії. При цьому в Англії закликали збірні Німеччини Франції та Іспанії відмовитися від участь в першості планети.