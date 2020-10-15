У Бразилії голкіпер одним ударом нокаутував двох суперників. Відео

У матчі бразильської Серії А між "Палмейрасом" і "Корітібою" трапився курйозний епізод за участю голкіпера першої команди і двома суперниками.

На 24-й хвилині матчу гості забили другий гол в матчі, зробивши рахунок 0:2. Це розлютило воротаря Вевертона, який сильним ударом вибив м'яч у поле. Ігровий снаряд влучив у голову двом футболістам "Корітіби", відправивши їх у глухий нокаут. Відзначимо, що голкіпер не удостоївся навіть жовтої картки, оскільки суддя порахував його дії ненавмисними.

Поєдинок закінчився перемогою гостей з рахунком 3:1, що дозволило їм залишити зону вильоту і піднятися на 16-те місце в таблиці після 16 турів. Що стосується "Палмейраса", то команда втратила шанс вийти на шосту позицію, яка дає право на участь у кваліфікації Кубка Лібертадорес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бразильський футболіст вдарив лежачого фаната з ноги в голову.