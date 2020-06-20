Воротар бразильського клубу "АБС" Вілліан Круз помер в 26-річному віці через серцевий напад.

Правління клубу від імені директорів, радників, гравців і принесло свої співчуття з приводу смерті спортсмена

"Він був частиною команди з 2011-го по 2016 рік. Висловлюємо найщиріше співчуття родині та друзям в цей момент болю і смутку", – йдеться в офіційному зверненні клубу.

У Бразилії 26-річний воротар помер від серцевого нападу Twitter ФК "АБС"

Вілліан був вихованцем академії "АБС". Разом з молодіжною командою виграв чемпіонат штату. Також брав участь в чемпіонаті штату серед професіоналів в серії B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст збірної Мексики Аарон Паділья, який брав участь у двох чемпіонатах світу в Англії-1966 і Мексиці-1970, помер на 78-му році життя від пневмонії, викликаної COVID-19.