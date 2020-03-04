Матч Кубка Болгарії між пловдивським "Локомотивом" і софійським "ЦСКА-1948" ознаменувався унікальним промахом футболіста господарів з відстані в кілька сантиметрів.

Лукас Масоеро ФК "Локомотив" (Пловдив)

Диким фейлом відзначився аргентинський легіонер "Локомотива" Лукас Масоеро. Спочатку футболіст потрапив у штангу, м'яч відскочив до його партнера по команді, який прострілив уздовж лінії воріт, але в ситуації, коли не забити було фактично неможливо, гравець примудрився пробити у поперечину.

Пропонуємо подивитися, як це було.

Слід зазначити, що "Локомотив" все одно виграв – 2:0 – і вийшов до півфіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дикий курйоз стався в чемпіонаті Польщі: футболіст бив по воротах і примудрився зламати собі ніс коліном.

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