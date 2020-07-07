У Болгарії 19 футболістів заразилися коронавірусом через лабораторну помилку

Помилковий результат тесту на коронавірус у гравця болгарської команди "Царско село" Мартіна Кавданскі привів до зараження понад 20 чоловік на матчі місцевого чемпіонату проти "Черно море".

Як повідомляє видання Sportstar, Кавданскі потрапив у стартовий склад після того, як лабораторія сповістила клуб і болгарський футбольний союз про те, що всі передматчеві тести на коронавірус показали негативний результат.

Лабораторія визнала свою помилку, тому після гри футболісти і представники команд знову перевірилися на наявність COVID-19, і у трьох гравців і президента "Царско село" результат тесту виявився позитивним. Що стосується футболістів "Черно Море", то 16 з них опинилися на карантині через наявність захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний матч у Сербії спровокував спалах коронавірусу в Чорногорії.