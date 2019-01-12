У Білорусі повідомили про повернення Мілевського в "Динамо"

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський повернувся до брестського "Динамо". Новий контракт зі своїм колишнім клубом нападник підписав до кінця 2020 року.

Екс-футболіст київського "Динамо" виступав за брестську команду в сезоні 2017-18. У складі білоруського колективу Мілевський зіграв 38 матчів, в яких забив 10 м'ячів і віддав 14 гольових передач. З приходом нового тренера Артем втратив місце в команді і змушений був шукати собі новий клуб.

Артем Мілевський та Олександр Панков instagram.com/timi1010

Новини Мілевський загуляв з новою красунею і похвалився відео

Півсезону український форвард грав у чемпіонаті Угорщини в складі "Кишварди". В угорському клубі Мілевський вісім разів виходив на поле і зумів відзначитися лише двома ассистами. Днями клуб і футболіст припинили співпрацю за обопільною згодою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Денис Бойко прокоментував чутки про конфлікт з екс-гравцем столичного клубу Артемом Мілевським. Воротар віце-чемпіона України різко висловився про колишнього одноклубника.

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