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28 грудня • оновлено в 13:12
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У Бельгії на футболі трапився незвичайний випадок

1.9т
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Норвезький тренер Каре Інгебрігтсен був звільнений із посади наставника "Остенде" прямо під час матчу чемпіонату Бельгії проти "Шарлеруа", який його команда програла з рахунком 0:5.

Норвежець домовився про перехід у кіпрський "АПОЕЛ", але керівники "Остенде" не хотіли відпускати Інгебрігтсена. Коли рахунок у матчі проти "Шарлеруа" став 0:3, в офіційному Twitter клубу було оголошено про відставку норвежця.

Каре Інгебрігтсен

Каре Інгебрігтсен

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Кіпріоти швидко відреагували на цю подію і вже через 20 хвилин заявили про призначення Інгебрігтсена на пост головного тренера "АПОЕЛа" на своїй сторінці у Twitter.

"Остенде" посідає 14-те місце в чемпіонаті Бельгії, набравши 18 очок після 21-го туру.

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Тема
чемпіонат Бельгії
Місце
Бельгія Остенде
Тег
ФК Шарлеруа
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