У Бельгії на футболі трапився незвичайний випадок

Норвезький тренер Каре Інгебрігтсен був звільнений із посади наставника "Остенде" прямо під час матчу чемпіонату Бельгії проти "Шарлеруа", який його команда програла з рахунком 0:5.

Норвежець домовився про перехід у кіпрський "АПОЕЛ", але керівники "Остенде" не хотіли відпускати Інгебрігтсена. Коли рахунок у матчі проти "Шарлеруа" став 0:3, в офіційному Twitter клубу було оголошено про відставку норвежця.

Каре Інгебрігтсен Football.ua

Kare Ingebrigtsen is in Charleroi bezig aan zijn laatste match als trainer van KVO. Op zijn eigen vraag bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken naar het Cypriotische Nicosia. Meer duiding straks op https://t.co/Q30282wpNx pic.twitter.com/dTHvGZ454M — KV Oostende (@kvoostende) December 27, 2019

Кіпріоти швидко відреагували на цю подію і вже через 20 хвилин заявили про призначення Інгебрігтсена на пост головного тренера "АПОЕЛа" на своїй сторінці у Twitter.

"Остенде" посідає 14-те місце в чемпіонаті Бельгії, набравши 18 очок після 21-го туру.

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