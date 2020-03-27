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28 березня • оновлено в 00:29
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У басейні з красунею: ексзірку "Шахтаря" оштрафують за порушення карантину

2.3т
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Колишній гравець "Шахтаря", а нині півзахисник італійського "Ювентуса" Дуглас Коста пішов на хитрість, порушивши умови карантину, і тепер може понести покарання від керівництва клубу.

21 березня Коста з дозволу клубу полетів на батьківщину в Бразилію, але порушив самоізоляцію. Гравця здала його ж дівчина Наталья Фелікс, що опублікувала у себе на сторінці в Instagram спільне фото з Костою біля басейну.

Mô de vida ♥ ️

Допіс, Поширення NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

За інформацією Daily Mail, президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі тепер прийме рішення про подальшу долю Дугласа Кости, на якого напевно чекає серйозний штраф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Юрій Романюк розповів, як Артем Мілевський загравав з його дружиною.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Дуглас Коста
Місце
Бразилія
Тег
ФК Ювентус
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну а где же морозючки и иже с ними?)
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