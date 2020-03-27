У басейні з красунею: ексзірку "Шахтаря" оштрафують за порушення карантину

Колишній гравець "Шахтаря", а нині півзахисник італійського "Ювентуса" Дуглас Коста пішов на хитрість, порушивши умови карантину, і тепер може понести покарання від керівництва клубу.

21 березня Коста з дозволу клубу полетів на батьківщину в Бразилію, але порушив самоізоляцію. Гравця здала його ж дівчина Наталья Фелікс, що опублікувала у себе на сторінці в Instagram спільне фото з Костою біля басейну.

За інформацією Daily Mail, президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі тепер прийме рішення про подальшу долю Дугласа Кости, на якого напевно чекає серйозний штраф.

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