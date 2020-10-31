У "Барселони" величезні проблеми, і до кінця року вона збанкрутує – ЗМІ

"Барселона" оголосить про банкрутство вже на початку 2021 року, якщо не домовиться з гравцями про скорочення зарплат, повідомляє Євроспорт із посиланням на радіостанцію RАС1.

За інформацією ЗМІ, каталонці повинні узгодити з гравцями скорочення заробітної відомості на 190 млн євро до 5 листопада – це майже третина від загального зарплатного бюджету команди. В іншому разі "синьо-гранатові" збанкрутують вже до початку 2021 року. Переговори між юристами клубу та представниками гравців стартували 30 жовтня.

Барселоні загрожують серйозні неприємності Twitter RAC1

Як уточнює AS, окремим головним болем для каталонців стане Ліонель Мессі – клуб зобов'язаний буде виплатити капітану фінансовий бонус, якщо Лео так і не продовжить контракт, який закінчується влітку 2021-го.

"Барса" в сезоні-2019/20 не виграла жодного трофею, принизливо поступившись "Баварії" в Лізі чемпіонів з рахунком 2:8.

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