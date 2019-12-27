У 33 роки помер сенсаційний чемпіон Німеччини з футболу

У віці 33 років пішов з життя ексзахисник німецького "Вольфсбурга" і збірної Казахстану Сергій Карімов. Про причини трагедії на даний момент не повідомляється.

Про сумну звістку повідомив офіційний Twitter "Вольфсбурга", чиї кольори він захищав з 2007-го по 2011 рік.

Сергій Карімов twitter.com/vfl_wolfsburg

"Ми оплакуємо втрату нашого колишнього гравця Сергія Карімова, який помер у віці всього 33 років. Наші серця з його родичами, родиною і друзями. Спочивай з миром, Сергію", – йдеться на офіційній сторінці "Вовків".

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Сергій Карімов народився в 1986 році в Сарані (Карагандинська область) і в восьмирічному віці переїхав з родиною до Німеччини. У сезоні-2008/09 в складі "Вольфсбурга" він став чемпіоном Бундесліги. У 2010 році Сергій провів єдиний матч в складі збірної Казахстану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий футболіст, призер Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні помер в 31 рік.

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