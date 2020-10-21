Тюрама не пускали на стадіон без паспорта: він пройшов, показавши фото з інтернету

Нападник "Боруссія" Менхенгладбах Маркус Тюрам був зупинений охоронцем близько італійського стадіону "Джузеппе Меацца" перед грою з місцевим "Інтером". У сина легендарного футболіста збірної Франції Ліліана Тюрама зажадали документ, що засвідчує особу.

Тюрам-молодший прибрав з обличчя захисну маску, проте це не вирішило проблему. Тоді 23-річний гравець, скориставшись смартфоном, знайшов в інтернеті своє фото і пред'явив охоронцеві. Цього виявилося достатньо для допуску на стадіон.

Нагадаємо, що "Боруссія" Менхенгладбах і "Інтер" є суперниками "Шахтаря" по групі B Ліги чемпіонів.

У Мадриді "гірники" проводять напружений матч проти "Реала".