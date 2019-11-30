Тюльпан, динамівець, андердог: з ким зіграє Україна на Євро-2020

Збірна України нарешті дізналася своїх суперників у фінальній частині Євро-2020, де зіграє вже влітку наступного року. Команду Андрія Шевченка чекає чергове дуже цікаве випробування.

Так, через специфіку жеребкування ЧЄ і нову схему самого Євро ми до сих пір не знаємо повний склад групи С, адже останній суперник України визначиться тільки в березні 2020-го в плей-офф Ліги націй. Проте, картина вже більш-менш зрозуміла, і головні конкуренти визначені – Нідерланди і Австрія.

OBOZREVATEL представляє групу України на Євро-2020, розповідаючи найцікавіше про суперників "синьо-жовтих" і їх перспективи на наступне літо.

Нідерланди

Місце в рейтингу ФІФА/УЄФА: 14/14

Вийшли на Євро: 2-е місце групи С

Показники в кваліфікації: +6=1-1, 24-7 – 19 очок

Головний конкурент у відборі: Німеччина (2:3, 4:2)

Головна зірка: Вірджил ван Дейк

На слуху: Матейс де Лігт, Дейлі Блінд, Мемфіс Депай, Джорджиніо Вейналдум, Френкі де Йонг

Мінімальні очікування на Євро: 1/4 фіналу

Максимальні очікування на Євро: 1/2 фіналу

Повернення! Саме така аналогія в першу чергу приходить до голови, коли починається розмова про збірну Нідерландів. Переживаюча останні 5 років занепад голландська команда знову в рядах топів – оновлена команда, майже бездоганно проведена кваліфікація та великі надії.

Збірна Нідерландів

Після того, як голландці вперше в історії пропустили два великих футбольних турніри (Євро-2016 і ЧС-2018), в збірній нарешті зважилися на перезавантаження та масштабні зміни. Ще після ЧС-2014 пора було прощатися з легендарними "пенсіонерами" Робіном ван Персі та Ар'єн Роббеном (та й Уеслі Снейдером), а також нарешті знайти нормального тренера для глобальної роботи на перспективу.

Тут Нідерландам пощастило, що в цей час добре себе проявив Рональд Куман – вже досвідчений, але ще не дуже віковий та доволі амбітний наставник, який із задоволенням взяв на себе збірну. Зараз саме на праці Кумана (підібраний склад, чітка тактика, робота з гравцями) багато в чому тримаються нинішні успіхи "помаранчевих".

Також Нідерланди можна назвати однією зі збірних, кому найкраще в нагоді стала Ліга націй. Там голландцям випало грати в дивізіоні А в одній групі разом з двома останніми чемпіонами світу – Німеччиною і Францією. За цей час Куман вдосталь поекспериментував зі складом і тактичними схемами, використовуючи в іграх більше 20-ти гравців. При цьому Нідерланди ще й випередили Францію та Німеччину в групі, в результаті дійшовши до фіналу Ліги націй (але мінімально поступилися там Португалії – 0:1).

Новини Визначився переможець Ліги націй

Після того вже не було сумнівів, що Нідерланди пройдуть відбір і вийдуть на Євро-2020 (до того ж, одне з їхніх міст – Амстердам – входить в список господарів ЧЄ). І "Тюльпани" видали відмінну серію в 6-ти матчів тільки з однією поразкою (від Німеччини, з якою знову потрапили в одну групу вже кваліфікації ЧЄ), до передостаннього туру утримуючи лідерство. Але під кінець таки допустили осічку (зігравши з Північною Ірландією – 0:0) і пропустили вперед Німеччину. До слова, якби Нідерланди стали першими в групі, Україна б на Євро грала не з "помаранчевими", а з німцями.

Вірджил ван Дейк

Так колись грізні голландці знову змушують рахуватися з собою, і навіть більше – входити в список фаворитів Євро-2020 (знаходяться в топ-5 команд, що мають найбільші шанси на підсумкову перемогу). У Кумана в розпорядженні досить зірок і яскравих виконавців, щоб обігрувати будь-якого суперника. А беззаперечний лідером "Тюльпанів" - один з претендентів на Золотий м'яч і один з кращих захисників світу Вірджил ван Дайк.

Відмінний захист, високий темп гри, широкі атаки з добротними флангами (не Роббен, звичайно, але теж піде) – це все знову про Нідерланди, які подібні характеристики в останній раз мали хіба що на самому ЧС-2014. Правда, "помаранчеві" вже досить довго кульгають з відсутністю центрального нападника, і поки вирішують проблему переводом Депая з флангу на вістря. І хоча це не найкраща зброя в цій ситуації, але навіть при таких розкладах Нідерланди варто сприймати зараз як одну з найсильніших команд Європи.

Австрія

Місце в рейтингу ФІФА/УЄФА: 14/9

Вийшли на Євро: 2-е місце групи G

Показники в кваліфікації: +6=1-3, 19-9 – 19 очок

Головний конкурент у відборі: Польща (0:1, 0:0)

Головна зірка: Давид Алаба ("Баварія")

На слуху: Олександр Драгович, Себастьян Предль, Гвідо Бургшталлер, Марко Арнаутович

Мінімальні очікування на Євро: боротьба за 2-е місце або місце в числі кращих команд, що зайняли 3-е місце

Максимальні очікування на Євро: вихід в плей-офф з 2-го місця

Збірна Австрії

Збірна маленької центрально-європейської країни приносить нову радість своїм уболівальникам – австрійці не просто вийшли на Євро-2020, а зробили це вдруге поспіль. Такого в історії футбольної Австрії не було ніколи.

Не сказати, щоб у австрійців стався прорив, але на новий рівень в порівнянні з 2000-ми і початком 2010-х вони вийшли. Свої плоди дає відмінна інфраструктура дитячого футболу, орієнтир австрійських клубів на продаж молодих талантів і близькість з Німеччиною. Саме в німецькій Бундеслізі грає майже 3/4 збірників Австрії. Там вони прогресують на високому рівні і цим тягнуть вгору збірну. Яскравий приклад і гордість нинішнього австрійського покоління – фланговий захисник/півзахисник Давид Алаба, який займає далеко не останні позиції в мюнхенській "Баварії".

Давид Алаба

Відбір на Євро-2020 Австрія провела пристойно, правда, без топових суперників. Єдиний конкурент, кого "червоно-білі" пропустили вперед, - Польща, яка в дух матчах забила австрійцям 1 гол (а пропустила – 0). Але в той же час австрійці в кваліфікації видали 7-матчеву безпрограшну серію лише з 1 нічиєю – всі інші матчі були виграні. Однак Польщу навздогнати не вдалося (-6 очок на фініші), і путівка на Євро дісталася з 2-го місця.

Звичайно, в першу чергу увага у австрійців – на Алабі, який робить погоду на лівому фланзі. Однак серце цієї команди зараз – атакуюча зв'язка Забітцер-Арнаутович. Хавбек РБ Лейпциг відмінно діє на позиції "десятки" під форвардом, а Арнаутович – на вістрі. Втім, з переїздом в Китай екс-форвард "Інтера" і пари клубів англійської Прем'єр-ліги таки здає позиції. А ще за Австрію досі бігає відмінно знайомий захисник – Александр Драгович, який з 2013-го по 2016 рік грав у футболці київського "Динамо".

Румунія або переможець плей-офф ліги D

Раніше спеціальним додатковим жеребкуванням вже визначено, що в групу С до Нідерландів та Україні приєднається одна команда з Ліги націй – Румунія або переможець плей-офф тамтешнього дивізіону D.

Україна проти Косово в рамках відбору на ЧС-2018

Чому Румунія? Тому що так розпорядився жереб і "господарська" сітка Євро. Румуни є одними з господарів нашої групи С на Євро (Амстердам і Бухарест), і в разі потрапляння на ЧЄ вони без варіантів відразу опиняться в "своїй" групі. Поки ж Румунія в своєму плей-офф Ліги націй спочатку зустрінеться з Ісландією, а якщо виграє – в фіналі з переможцем пари Болгарія - Угорщина.

Якщо ж Румунія не проб'ється з ЛН, тоді Україні дістанеться хтось із плей-офф дивізіону D – Грузія, Білорусь, Косово або Північна Македонія. Всі цілком знайомі нам збірні, з якими збірна грала відносно недавно і які особливо не просунулися в своєму розвитку. З Білоруссю і Пн. Македонією "жовто-сині" грали у відборі на Євро-2016 (і двічі перемагали обох), з Косово – в відборі на ЧС-2018 (теж дві перемоги), з Грузією – давніше, влітку 2015-го в "товарняку". Але з будь-якої з цих команди нинішня Україна просто зобов'язана справлятися.

Що ж стосується Румунії, то це поки одна з найбільш "темних конячок" майбутнього Євро. Про нове покоління румунської молоді вже говорять не перший рік (що самі румуни недавно показали українцям в матчі молодіжних збірних, здобувши перемогу 3:0). А головна збірна у відборі на Євро-2020 спочатку жваво буцається за путівку на чемпіонат, але змазала кінцівку відбору (1 нічия і 2 поразки), пропустивши вперед Іспанію, Швецію і Норвегію. Але недооцінювати румунів, як раніше, вже не можна.

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