"Тусовка" на Ібіці: "Барселону" жорстко висміяли в Іспанії

22 січня "Барселона" опинилася за крок від великої ганьби в матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Суперник каталонців – клуб третього дивізіону країни "Ібіца" – ледь не створив суперсенсацію.

"Ібіца" - "Барселона" - 1:2

Гранд світового футболу програвав більшу частину матчу команді, бюджет якої поступається "синьо-гранатовим" в тисячі разів. Футболісти "Ібіци" відкрили рахунок на 9-й хвилині, а "Барселона" хоч і володіла м'ячем 78% ігрового часу, перший удар по воротах завдала лише на 68-й хвилині.

Рятівником для каталонців став Антуан Грізманн, який зробив дубль в кінцівці поєдинку, причому переможний гол був забитий на 90+5 хвилині.

"Ібіца" (D-3) – "Барселона" – 1:2 (1:0)

Голи: Хаві Перес, 9 (1:0). Грізманн, 72 (1:1). Грізманн, 90+5 (1:2).

"Барселону" після гри справедливо розкритикували за надто поблажливе ставлення до поєдинку з командою-карликом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня новим головним тренером "Барселони" став 61-річний Кіке Сетьєн.

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