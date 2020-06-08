Турецький тренер погодився очолити "Динамо" – ЗМІ

Турецький тренер Ерол Булут дав свою згоду очолити київське "Динамо" і навіть представив свій проект розвитку столичного клубу.

Такі дані має інтернет-видання Fotospor. За його інформацією, нинішній наставник "Аланьяспору" не є головним кандидатом на роботу в "Динамо". Однак, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розглядає 45-річного фахівця в якості заміни нинішньому тренеру команди Олексію Михайличенку.

Ерол Булут

При цьому ймовірність повернення Сергія Реброва в столицю України виглядає малоймовірним. Український тренер з великою часткою ймовірністю прийме стамбульський "Фенербахче", кольори якого захищав під час кар'єри гравця.

Відзначимо, що одним з претендентів на пост наставника киян ЗМІ називали Юрія Сьоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розгромило "Олександрію" в матчі 25-го туру УПЛ, забивши супернику п'ять голів.