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8 червня • оновлено в 19:20
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Турецький тренер погодився очолити "Динамо" – ЗМІ

1.3т
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Турецький тренер Ерол Булут дав свою згоду очолити київське "Динамо" і навіть представив свій проект розвитку столичного клубу.

Такі дані має інтернет-видання Fotospor. За його інформацією, нинішній наставник "Аланьяспору" не є головним кандидатом на роботу в "Динамо". Однак, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс розглядає 45-річного фахівця в якості заміни нинішньому тренеру команди Олексію Михайличенку.

Ерол Булут

Ерол Булут

При цьому ймовірність повернення Сергія Реброва в столицю України виглядає малоймовірним. Український тренер з великою часткою ймовірністю прийме стамбульський "Фенербахче", кольори якого захищав під час кар'єри гравця.

Відзначимо, що одним з претендентів на пост наставника киян ЗМІ називали Юрія Сьоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" розгромило "Олександрію" в матчі 25-го туру УПЛ, забивши супернику п'ять голів.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тег
ФК Динамо Київ
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